Китай резко отреагировал на заявления США о помощи России: «Не должны очернять»

В МИД Китая призвали США не очернять отношения с Россией
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Американцы прежде пригрозили китайцам последствиями за оказание материальной поддержки российской стороне конфликта на Украине.
Третьи страны не должны очернять отношения России и Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая пригрозила последствиями за материальную помощь российскрй стороне в украинском конфликте.
«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — отметила Мао Нин.
Китайский дипломат также добавила, что власти КНР всегда контролируют экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. И сотрудничество между Китаем и Россией, в том числе в области экономики, не может быть нарушено, подчеркнула Нин. Так она прокомментировала заявления Йеллен о том, что банки Китая подвергают себя опасности санкций США, когда содействуют транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонной сферы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в аэропорт Шоуду в Пекине, в программе — встреча с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что будут затронуты вопросы сотрудничества держав, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, G20, региональная тематика, а также кризис на Украине и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- 8 апр
- Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
- 8 апр
- Российские войска за сутки отразили пять контратак ВСУ на авдеевском направлении
- 8 апр
- Жителя Дзержинска задержали за слив данных о перевозке оружия в зону СВО
- 8 апр
- В Кремле отреагировали на атаку ВСУ Запорожской АЭС: «Очень опасная провокация»
- 8 апр
- Отбывающая срок экс-министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
- 8 апр
- СМИ заявили об отключении электричества в Харькове после поражения подстанции
- 8 апр
- «Полное разрушение»: на Украине заявили о нескольких уничтоженных электростанциях
- 8 апр
- Танки в деле: модернизированные Т-72-Б3 громят ВСУ в Херсонской области
- 8 апр
- Наносившую удары по Белгородской области РСЗО Vampire уничтожили из «Градов»
- 8 апр
- Под прикрытием танков Т-80. Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
63%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?