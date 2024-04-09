Россия запросила заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Украине

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Заокеанские «партнеры» киевского режима, несмотря на перебои, продолжают говорить о необходимости военной поддержки Незалежной.

Россия запросила заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Украине

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Россия запросила на 12 апреля заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«На 10:00 по Нью-Йорку четверга, 11 апреля, западники запросили свое трациционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10.00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал дипломат в своем в Telegram-канале.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рафаэль Гросси выступит в Совбезе ООН после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.

Тема:
Спецоперация
9 апр
«Программа набора живодеров»: в США придумали, кем пополнить ряды ВСУ
9 апр
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по Харьковскому авиаремонтному заводу
9 апр
Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине
9 апр
Российские дроны атаковали опорный пункт ВСУ в районе Работино
9 апр
«Больше не будет»: в словах Зеленского расслышали прогнозы собственной смерти
9 апр
«Цивилизационная деградация»: Патрушев о влиянии идеологий Запада на Украину
9 апр
Женщина и ребенок погибли от украинских ударов в Брянской области
9 апр
Армия России уничтожила склад беспилотников ВСУ под Херсоном
9 апр
«Пригласить на войну»: в США назвали условие вступления в конфликт на Украине
9 апр
Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах: «Запасы исчерпаны»
+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Для удовольствия или жизни? Каких женщин ищут мужчины на сайтах знакомств
19:33
Благоприятная среда для террориста: политолог Гаспарян оценил шансы США столкнуться с новым 11 сентября
19:30
Москвичей призвали не выходить из дома из-за непогоды без крайней необходимости
19:24
Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов
19:18
«Я об этом жалею»: почему мама Мити Фомина отказалась от подаренной им квартиры
19:09
Россия запросила заседание СБ ООН по западным поставкам оружия Украине

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок