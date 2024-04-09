Россия запросила на 12 апреля заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия киевскому режиму. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«На 10:00 по Нью-Йорку четверга, 11 апреля, западники запросили свое трациционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10.00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал дипломат в своем в Telegram-канале.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

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