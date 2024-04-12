Отправлены в нокдаун: что известно об ударах по энергообъектам на Украине
Выяснилось, что на их защиту Незалежная тратит колоссальные суммы.
Фото, видео: Zuma\TASS /ТАСС ; 5-tv.ru
Вооруженные силы России в ответ на попытки киевского режима ударить по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
Выяснилось, что на их защиту Киев тратит колоссальные суммы. Для сбережения одной только Трипольской ТЭС, мощнейшей в стране, Верховная рада в прошлом году выделила около 23 миллиардов в переводе на рубли.
Однако накануне электростанция была полностью уничтожена. ВСУ ежедневно теряют укрепрайоны и технику.
На авдеевском направлении российские войска уничтожили «Ланцетом» вражеский танк. Хватило одного снаряда, чтобы разнести боевую машину в щепки.
А на артемовском направлении, в Часовом Яре, одним залпом разрушили сотовую вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ. Излучение засекли подразделения радиоэлектронной борьбы, передали координаты и в течение нескольких минут с расстояния в восемь километров ракета попала прямо в цель.
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