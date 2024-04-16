«Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Си Цзиньпин: нужна мирная конференция, которую признают и Россия, и Украина

«Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Спецоперация

По мнению председателя КНР, пока некоторые страны делают все для дальнейшей эскалации.

Урегулировать конфликт на Украине поможет проведение мирной конференции, которую признают и Москва, и Киев. Об этом на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Поддерживаем своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают как Россия, так и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных инициатив», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что для скорейшего разрешения конфликта необходимо делать все, чтобы «охладить ситуацию», а не способствовать дальнейшей эскалации в преследовании собственных интересов.

Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине, куда канцлер ФРГ прибыл с трехдневным рабочим визитом в понедельник, 15 апреля.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выпады США и НАТО дополнительно сблизили Китай и Россию.

Тема:
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