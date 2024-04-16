«Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине

По мнению председателя КНР, пока некоторые страны делают все для дальнейшей эскалации.

Урегулировать конфликт на Украине поможет проведение мирной конференции, которую признают и Москва, и Киев. Об этом на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Поддерживаем своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают как Россия, так и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных инициатив», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что для скорейшего разрешения конфликта необходимо делать все, чтобы «охладить ситуацию», а не способствовать дальнейшей эскалации в преследовании собственных интересов.

Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине, куда канцлер ФРГ прибыл с трехдневным рабочим визитом в понедельник, 15 апреля.

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