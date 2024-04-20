На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Запорожской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявляет украинский секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.
Речь идет о территории, подконтрольной Украине.
«В результате удара был поврежден объект инфраструктуры», — пишет чиновник в своем Telegram-канале.
Какие-либо подробности Куртев не приводит.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы.
- 20 апр
- Танкисты на передовой: лучшее видео из зоны СВО за день
- 20 апр
- Шойгу показали ударный квадрокоптер для дистанционного минирования
- 20 апр
- «Тяжело осознавать случившееся» — глава ДНР Пушилин о смерти военкора Еремина
- 20 апр
- «Наш друг и товарищ»: коллеги вспоминают о работе с погибшим военкором Ереминым
- 20 апр
- В Смоленской области после атаки БПЛА произошло возгорание на объекте ТЭК
- 20 апр
- «Всегда был в гуще событий» — советник главы ДНР о гибели военкора Еремина
- 20 апр
- В Калужской области при взрыве БПЛА оказалась повреждена энергоинфраструктура
- 20 апр
- «Был одним из лучших»: корреспонденты «Известий» о работе с погибшим коллегой Ереминым
- 20 апр
- Зеленский озвучил пять претензий Киева к НАТО
- 20 апр
- «Тебя будет не хватать»: коллеги выражают соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина
Читайте также
75%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?