На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

В Запорожской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявляет украинский секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Речь идет о территории, подконтрольной Украине.

«В результате удара был поврежден объект инфраструктуры», — пишет чиновник в своем Telegram-канале.

Какие-либо подробности Куртев не приводит.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы.

Тема:
Спецоперация
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