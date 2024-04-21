У страны, как отмечается, для этого есть все необходимые ресурсы.

Россия обладает достаточными ресурсами и возможностями в политическом, военном и экономическом смыслах, чтобы нанести сокрушительный удар, который приведет к окончательному поражению Украины. Об этом пишет Global Times.

«Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара», — сообщается в материале.

Западу невыгодно такое развитие событий, поскольку это может создать негативный фон перед предстоящими выборами в Европе и США, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Украине многомиллиардная помощь от США.