В Китае заявили о возможности России нанести сокрушительный удар по Украине
Global Times: Россия способна нанести последний удар по Украине
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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У страны, как отмечается, для этого есть все необходимые ресурсы.
Россия обладает достаточными ресурсами и возможностями в политическом, военном и экономическом смыслах, чтобы нанести сокрушительный удар, который приведет к окончательному поражению Украины. Об этом пишет Global Times.
«Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара», — сообщается в материале.
Западу невыгодно такое развитие событий, поскольку это может создать негативный фон перед предстоящими выборами в Европе и США, отмечает издание.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем Украине многомиллиардная помощь от США.
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