В Госдуме предрекли разрушение экономики Европы после конфискации активов России

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Володин: США пошли на неправовое решение, когда своровали российские активы

В Госдуме предрекли разрушение экономики Европы после конфискации активов России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Тема:
Спецоперация

Решение Америки по российским средствам наводит на определенные мысли, которые совсем не в ее пользу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал три вывода на основе принятого США решения в отношении активов России. О них он написал в Telegram-канале.

«Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов», — написал Володин.

Конфискация российских активов разрушит принцип неприкосновенности собственности, а также нанесет непоправимый ущерб международному праву. И Москва теперь имеет все основания для симметричного ответа.

«Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — говорится во втором выводе.

Основная часть замороженных активов России находится именно в Европе (210 миллиардов евро), а в США — лишь до шести миллиардов долларов.

Наконец, решение Штатов по активам указывает на то, что Вашингтон больше не верит в победу Украины в конфликте в Россией. По этой причине Америка не хочет давать Киеву свои средства, отметил спикер Госдумы.

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Что Запад собирается сделать с активами России?

На днях палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России. Документ поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58. При этом в Евросоюзе недовольны планами Вашингтона по российским активам. Дело в том, что в случае ответа России в первую очередь могут пострадать европейские страны, а не Штаты. Есть также и другие опасения Брюсселя, о них читайте в нашем материале.

Европе и в самом деле есть чего боятся. Буквально на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Западу решительный ответ в случае конфискации активов. Москва церемониться не намерена, любые решившиеся на подобный шаг станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе раскрыли, что войдет в очередной пакет санкций против России.

Тема:
Спецоперация
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