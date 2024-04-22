Заказ на сумму более чем 300 миллионов евро перенесен на несколько месяцев.

Германия сорвала поставки Украине сотни бронированных машин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой. Об этом передает газета Bild со ссылкой на документы.

Указывается, что Украина и немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) заключили контракт на 400 таких бронемашин. Общая сумма заказа, финансируемого Берлином, составляет 315 миллионов евро. Минобороны Германии еще в сентябре 2023 года фиксировало в документе, что FFG поставит технику по 20 единиц в период с января по октябрь 2024-го. Всего планировалось отправить 200 машин. Однако этого так и не произошло.

«На сегодняшний день ни одна машина такого типа не была поставлена. Поставка машин запланирована на 2024 год в несколько этапов», — приводятся слова представителя Минобороны ФРГ.

В начале года график поставок был перенесен на более поздний период — на май. Согласно ему, теперь планируется Украине отдать лишь 100 бронемашин. Как объяснили в немецкой компании, срыв поставок может быть связан с тем, что компоненты автомобилей производятся в Соединенных Штатах, а только потом их отправляют в ФРГ для дальнейшей сборки. При этом в Америке не выдали своевременно сертификаты для этих запчастей.

Спецоперация России на Украине и спонсирование киевского режима Западом

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что США выделяют Украине помощь на $61 млрд для масштабных провокаций против России.