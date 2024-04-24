«Да, это так»: подключенную к полиграфу Бузову спросили о сексе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 47 0

Детектор лжи подтвердил отсутствие секса у Бузовой с 2021 года

«Да, это так»: подключенную к полиграфу Бузову спросили о сексе

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Ольга Бузова

Сердце звезды до сих пор вакантно.

Певица и телеведущая Ольга Бузова доказала на полиграфе в программе «Это нормально?», что не занималась сексом с 2021 года. Соведущий Дмитрий Дибров припомнил артистке высказывания об отсутствии интима на протяжении нескольких лет.

Исполнительница хита «Мало половин» не стала отказываться от этих слов и прошла полиграф. Специалист подтвердил, что звезда не врет.

«Я говорила о том, что у меня не было секса. Да, это так», — сказала Бузова.

Она также не стала скрывать, что иногда вспоминает о бывших партнерах. По словам певицы, в этом нет ничего плохого, ведь она искренне любила каждого из них.

Бузова рассматривает для себя вариант возвращения к Дмитрию Тарасову или Давиду Манукяну. Однако на данный момент артистка одинока.

Поклонники давно не видели ее в кругу мужчин не по работе. Телеведущей постоянно не везет: Тарасов ей, как считается, изменял, а Даву она обвиняла в абъюзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузову не испугал шторм и дождь в день открытия ММКФ.

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