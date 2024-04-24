«Да, это так»: подключенную к полиграфу Бузову спросили о сексе
Детектор лжи подтвердил отсутствие секса у Бузовой с 2021 года
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сердце звезды до сих пор вакантно.
Певица и телеведущая Ольга Бузова доказала на полиграфе в программе «Это нормально?», что не занималась сексом с 2021 года. Соведущий Дмитрий Дибров припомнил артистке высказывания об отсутствии интима на протяжении нескольких лет.
Исполнительница хита «Мало половин» не стала отказываться от этих слов и прошла полиграф. Специалист подтвердил, что звезда не врет.
«Я говорила о том, что у меня не было секса. Да, это так», — сказала Бузова.
Она также не стала скрывать, что иногда вспоминает о бывших партнерах. По словам певицы, в этом нет ничего плохого, ведь она искренне любила каждого из них.
Бузова рассматривает для себя вариант возвращения к Дмитрию Тарасову или Давиду Манукяну. Однако на данный момент артистка одинока.
Поклонники давно не видели ее в кругу мужчин не по работе. Телеведущей постоянно не везет: Тарасов ей, как считается, изменял, а Даву она обвиняла в абъюзе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузову не испугал шторм и дождь в день открытия ММКФ.
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