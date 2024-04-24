Под аккомпанемент ВКС. Войска России продвигаются к Часову Яру

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ВС России продвигаются к Часову Яру после взятия Артемовска

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Националисты терпят одно поражение за другим.

В ДНР российские войска развивают наступление на запад. После взятия Артемовска одна из следующих целей — Часов Яр.

Плотным огнем атакуют с земли и с воздуха, не оставляя противнику шансов удержать рубежи. Корреспондент «Известий» Денис Кулага стал свидетелем победоносной операции.

Утренний аккомпанемент боевой работы в окрестностях Часова Яра задают наши ВКС. Пара Су-25 наносит удары по силам противника в городе.

Экипажи спокойно возвращаются — объективный контроль фиксирует поражение позиций ВСУ. Накрыта крупная площадь, где враг размещал личный состав и орудия.

Такой удар обеспечивает тишину на несколько минут — дорога для движения открыта. Дальше через разрушенные здания Артемовска выходит к окраинам Богдановки, где к боевой работе спешат подключиться минометчики отряда «Барс-13».

Серия точных ударов по пехоте противника и враг запускает в наше направление разведывательный беспилотник. Несколько ударов в нашу сторону и тишина, которой необходимо быстро воспользоваться.

Судя по всему, удары ВСУ стихли, можно пытаться переместиться с точки на точку. Беспокоящие вражеские удары смогли прекратить точечные налеты наших операторов БПЛА.

Для поддержки ударной огневой из укрытия выходят российские самоходки. Сегодня у нас необычная работа — дело в том, что огневая у артиллеристов очень узнаваема для вражеской стороны, поэтому показываем работу исключительно из башни самоходки.

Цели — дежурные, и бить по ним надо регулярно, чтоб не дать врагу накопить силы. Как результат — в посадках перед Часовым Яром горит очередное вражеское орудие.

Движения нет никакого. И если кто-то и выжил, то явно до заката солнца покидать свое укрытие он не будет.

Тема:
Спецоперация
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