Под аккомпанемент ВКС. Войска России продвигаются к Часову Яру
ВС России продвигаются к Часову Яру после взятия Артемовска
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Националисты терпят одно поражение за другим.
В ДНР российские войска развивают наступление на запад. После взятия Артемовска одна из следующих целей — Часов Яр.
Плотным огнем атакуют с земли и с воздуха, не оставляя противнику шансов удержать рубежи. Корреспондент «Известий» Денис Кулага стал свидетелем победоносной операции.
Утренний аккомпанемент боевой работы в окрестностях Часова Яра задают наши ВКС. Пара Су-25 наносит удары по силам противника в городе.
Экипажи спокойно возвращаются — объективный контроль фиксирует поражение позиций ВСУ. Накрыта крупная площадь, где враг размещал личный состав и орудия.
Такой удар обеспечивает тишину на несколько минут — дорога для движения открыта. Дальше через разрушенные здания Артемовска выходит к окраинам Богдановки, где к боевой работе спешат подключиться минометчики отряда «Барс-13».
Серия точных ударов по пехоте противника и враг запускает в наше направление разведывательный беспилотник. Несколько ударов в нашу сторону и тишина, которой необходимо быстро воспользоваться.
Судя по всему, удары ВСУ стихли, можно пытаться переместиться с точки на точку. Беспокоящие вражеские удары смогли прекратить точечные налеты наших операторов БПЛА.
Для поддержки ударной огневой из укрытия выходят российские самоходки. Сегодня у нас необычная работа — дело в том, что огневая у артиллеристов очень узнаваема для вражеской стороны, поэтому показываем работу исключительно из башни самоходки.
Цели — дежурные, и бить по ним надо регулярно, чтоб не дать врагу накопить силы. Как результат — в посадках перед Часовым Яром горит очередное вражеское орудие.
Движения нет никакого. И если кто-то и выжил, то явно до заката солнца покидать свое укрытие он не будет.
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