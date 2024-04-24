«Психотропное вещество»: МИД Северной Кореи намекнул на зависимости Зеленского
МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем для оружия США и НАТО
Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images
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Накануне в США вновь выделили миллиарды на военную поддержку киевского режима. Как же связаны вооружение киевского режима с психиатрическими особенностями украинского президента?
Поле боя на Украине стало настоящим кладбищем для американского и натовского вооружения. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам политического деятеля, США и НАТО потеряли боеприпасы, которыми так сильно хвалились. Министр также отметил, что дополнительная военная помощь украинским террористам не несет настоящей пользы и служит лишь временным «облегчением» для власти Незалежной.
Накануне Конгресс США принял законопроект о спонсировании киевского режима на более 60 миллиардов долларов. Им Чхон Иля считает, что такая поддержка — не более чем «психотропное вещество», которое помогает не бояться «своре Зеленского».
«Решительно утверждаю, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, которая с каждым днем теряет инициативу на поле боя на Украине, и подталкивающим ее вперед к ветряному колесу», — сказал глава МИД КНДР.
Он также подчеркнул, что лидер Украины является «известным артистом», который досконально следует прописанному сценарию США.
Ранее5-tv.ru рассказывал, что в США раскрыли детали о новом пакете помощи Украине.
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