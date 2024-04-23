В США раскрыли детали о новом пакете помощи Украине
Politico: США планируют передать Украине новые БМП Bradley и средства ПВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oz Suguitan; 5-tv.ru
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И даже это не сильно отсрочит поражение националистов.
Американское издание Politico выяснило, какое именно оружие войдет в новый пакет помощи. Он будет включать БМП Bradley, многоцелевые автомобили, бронетранспортеры, средства ПВО и большое количество снарядов.
В денежном эквиваленте он будет больше прежнего, который был на 300 миллионов долларов. Однако даже аналитики издания считают, что это лишь ненадолго отсрочит победу России — и Москва имеет шанс закончить конфликт на Украине еще до окончания президентского срока Джо Байдена.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Британия пообещала выделить Украине крупнейший пакет помощи.
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