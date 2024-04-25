Несколько человек погибли после обстрела Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — написал он о ситуации в подшефном городе в своем Telegram-канале.

Удар пришелся по пятиэтажному дому, в настоящее время продолжается разбор завалов. Взрывной волной выбиты окна и двери еще четырех домов и здания детского сада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.