«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону

Пострадавшие намерены добиться справедливого наказания для злоумышленников.

Вернувшийся в отпуск из зоны боевых действий на Украине Владимир и его супруга Марина вышли вечером до магазина, но прогулка закончилась поездкой в полицию и снятием побоев. На улице они встретили компанию парней, которые решили познакомиться, а потом набросились на них с кулаками. Потерпевшие рассказали 5-tv.ru, как все произошло.

Семейная пара встретила толпу людей у местной «пивнушки». Один из парней подошел к ним и захотел познакомиться. Они начали общаться, и Владимир рассказал, что принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Собеседник заявил, что тоже из «вагнеровцев», только «украинских», а после к ним подошел другой и предложил отойти.

«Отошли в сторону клумбы, там уже десять человек. Ничего не успел понять, как сразу начали „месить“. Прохожие вели съемку, но никто не помог. Жена влезла, начала меня вытягивать. Ее начали пинать», — рассказал Владимир.

Марина отметила, что компания обзывала ее и толкала, она упала на ногу и получила перелом.

«Звери так не кидаются, если честно, это очень страшно. Я как женщина перенесла моральное потрясение и шок, на данный момент я плачу, у меня истерики, я боюсь выходить на улицу», — поделилась она.

Пострадавшая также рассказала, что полицию в итоге вызвал ее супруг. Пока они ждали наряд, на место прибыл ЧОП, но компания из бара накинулась и на них. Когда же на подъезде показались две машины полиции, нападавшие бросились в бегство, но их удалось поймать.

В отдел они ехали в одной машине с нападавшими. Те продолжали дебоширить и обзываться, а один из них и вовсе хвастался влиятельным папой, который непременно все «порешает». Разделили их только в отделе, но на следующей день им пришлось встретиться там же.

«Сегодня я видела их в полиции, я попросила вывести меня, потому что не могу находиться рядом. Панически испугалась», — рассказала Марина.

После избиения у нее и мужа были диагностированы многочисленные травмы.

«Неизвестно, когда приступлю к работе, а нужно как то-то жить, существовать. Я не могу за собой ухаживать как женщина. Мне во всем помогает муж, он меня на руках носит, хотя он сам побитый весь изнутри, его постоянно тошнит, хотя сотрясение не поставили», — рассказала Марина.

Сама Марина адвокат и намерена добиться самого жестокого наказания для обидчиков. Она возмущена тем, что одного из задержанных уже отпустили, якобы из-за его инвалидности. Ее также возмущает то, что допрашивали ее не как потерпевшую, а как свидетеля. Она считает, что дело хотят «замять», но настроена идти до конца.

Известно, что председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО. Было поручено также докладывать о ходе и результатах расследования в центральный аппарат ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей, пока он лежал в госпитале после ампутации.