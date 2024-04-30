Российские войска ударили по ангару с беспилотниками и двум складам ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 78 0

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска нанесли удары по ангару для сборки беспилотников и двум складам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства РФ, удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации и артиллерии. Всего за сутки по всем направлениям ВСУ потеряли до 795 боевиков, а также несколько единиц боевого орудия, в том числе, иностранного производства: американские гаубицы М101 и М777 и артиллерийскую установку М109 «Paladin».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине сообщили о взрывах в Одессе.

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