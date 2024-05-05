Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего пасхального обращения, что союзником Незалежной является Бог, и он носит шеврон с украинским флагом, передает «Интерфакс-Украина».

«Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Зеленский.

Кроме того, в своем заявлении он назвал Россию «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья», но который теперь «далек навеки» от Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Он обратил внимание на то, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции.