Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
Лидер Незалежной в пасхальном обращении вспомнил и про Россию.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего пасхального обращения, что союзником Незалежной является Бог, и он носит шеврон с украинским флагом, передает «Интерфакс-Украина».
«Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — сказал Зеленский.
Кроме того, в своем заявлении он назвал Россию «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья», но который теперь «далек навеки» от Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Он обратил внимание на то, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции.
Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Как это было — смотрите в нашем материале.
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