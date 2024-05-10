Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты беспилотников Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» помогли артиллеристам обнаружить переплывающих Днепр боевиков ВСУ. Попытка националистов форсировать реку была успешно пресечена, сообщили в Минобороны РФ.

Десантники обнаружили на подконтрольных территориях Херсонской области силы противника — боевики пытались пересечь реку. В итоге артиллерия поразила украинские лодки, а затем нанесла удар по пехоте на правом берегу Днепра.

Сорвать планы ВСУ помогли разведывательные беспилотники Zala, современная система контроля которых позволяет им работать даже в непогоду. Сам же аппарат изначально залетел вглубь украинской территории, и с высоты несколько сотен метров помогал артиллерии уничтожать силы ВСУ.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал подробно о том, как работают разведывательные и боевые беспилотники в зоне специальной военной операции (СВО) — речь шла и о БпЛА ZALA.

Тема:
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