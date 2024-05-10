Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Украинские боевики продолжают терпеть неудачи на поле боя.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Расчеты беспилотников Zala гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» помогли артиллеристам обнаружить переплывающих Днепр боевиков ВСУ. Попытка националистов форсировать реку была успешно пресечена, сообщили в Минобороны РФ.
Десантники обнаружили на подконтрольных территориях Херсонской области силы противника — боевики пытались пересечь реку. В итоге артиллерия поразила украинские лодки, а затем нанесла удар по пехоте на правом берегу Днепра.
Сорвать планы ВСУ помогли разведывательные беспилотники Zala, современная система контроля которых позволяет им работать даже в непогоду. Сам же аппарат изначально залетел вглубь украинской территории, и с высоты несколько сотен метров помогал артиллерии уничтожать силы ВСУ.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru писал подробно о том, как работают разведывательные и боевые беспилотники в зоне специальной военной операции (СВО) — речь шла и о БпЛА ZALA.
- 10 мая
- В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
- 10 мая
- В Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника
- 10 мая
- «Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
- 10 мая
- «Взяли упорством»: как российские бойцы освобождали Очеретино в ДНР
- 10 мая
- Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 мая
- Отец ликвидированного на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына
- 10 мая
- Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
- 9 мая
- В Испании сообщили о сети «скрытых заводов» на Украине
- 9 мая
- В МИД России отреагировали на слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
- 9 мая
- Участник СВО заявил об исцеляющей силе музыки
Читайте также
55%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?