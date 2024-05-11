Захарова заявила о неотвратимости наказания для причастных к терактам в России

Захарова: Киев приурочил серию терактов в ЛДНР к юбилею референдума 2014 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате варварских ударов украинских боевиков по Донецку и Ровенькам погибли мирные жители.
Причастные и ответственные за террористические атаки на территории России понесут неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с ударами киевского режима по ДНР и ЛНР, где празднуют десятилетие Дня республик.
«Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», — указала она.
Дипломат напомнила, что десять лет назад, 11 мая, в республиках прошли референдумы за провозглашение суверенитета. К этому юбилею «бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения», отметила Захарова.
Она подчеркнула, что ДНР и ЛНР — это часть России. Также дипломат заявила, что Киев не сможет помешать восстановлению исторической справедливости.
Прежде в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по ресторану в Кировском районе Донецка, в результате которого три человека погибли и восемь получили ранения.
Кроме того, накануне в городе Ровеньки в ЛНР погибли четыре человека и пострадали 11 в результате удара ВСУ по местной нефтебазе.
В обоих случаях украинские боевики обстреливали населенные пункты американским оружием: ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами из РСЗО HIMARS.
Ранее 5-tv.ru писал, что вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в городе Ровеньки ликвидирован.
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