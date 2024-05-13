«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»
Лавров заявил, что Россия готова решать конфликт на Украине на поле боя
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bocharov Denis; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат считает ультиматумом решение не приглашать Россию на конференцию в Швейцарии.
Страны Запада настроены на то, чтобы решить конфликт на Украине «на поле боя». Это их право, считает исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров, сделав такое заявление во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел.
«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — сказал дипломат.
Лавров также напомнил, что Россию не пригласили на конференцию по украинскому кризису, которая пройдет в Швейцарии. По его словам, это является ультиматумом. Ситуацию глава МИД России сравнил с приговором для двоечника, который заранее обсудили на педсовете.
«Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», — отметил Лавров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали «тактический» успех российских военных на харьковском направлении.
- 13 мая
- На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
- 13 мая
- Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
- 13 мая
- «Есть над чем работать»: Белоусов о вопросах соцобеспечения участников СВО
- 13 мая
- Пятерых агентов СБУ осудили на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж
- 13 мая
- «Задыхались»: жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ
- 13 мая
- В Нижегородской области задержан экс-сотрудник «Яндекса» по делу о госизмене
- 13 мая
- Астраханский депутат Харитонов заявил о подрыве его авто в зоне спецоперации
- 13 мая
- Средства ПВО сбили ракеты Storm Shadow над Крымом
- 13 мая
- Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 13 мая
- Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении
Читайте также
36%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?