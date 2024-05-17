В Британии обеспокоены возможным ответом России на поставку Storm Shadow Украине

В Великобритании обеспокоены тем, как Россия может ответить на поставки ракет Storm Shadow Украине. Оценить последствия такого шага призвал парламентарий Фабиан Хэмильтон, направив письмо министру обороны Гранту Шаппсу.

В тексте обращения Хэмильтон попросил Шаппса оценить последствия для своей политики, если Россия ответит военным путем на поставки Storm Shadow киевскому режиму. Министр обороны Британии четкого ответа при этом не дал, лишь заявил, что данные ракеты помогут Украине себя защитить.

В конце апреля Британия обещала Украине самый большой в истории страны пакет помощи. Его общая стоимость составит около 500 миллионов фунтов стерлингов. Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировали передать в том числе дополнительные высокоточные ракеты дальнего действия Storm Shadow.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики в ночь на 13 мая атаковали четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow. Четыре дальнобойные ракеты сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Крымом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.