Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ
Боевики нанесли удар по автомобилю местного коммунального предприятия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Житель Курской области погиб в результате атаки украинского дрона, еще один человек был ранен. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался», — написал он в своем Telegram-канале.
Другой сотрудник предприятия получил осколочное ранение, сейчас ему оказывают экстренную помощь, после чего госпитализируют в Рыльскую ЦРБ, добавил Смирнов.
В течение минувшей ночи украинские боевики пытались атаковать регионы России беспилотниками и безэкипажными морскими катерами. По данным Минобороны РФ, в общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили более 100 беспилотников на разных направлениях.
Так, 51 дрон был сбит над Крымом, еще 44 — над Краснодарским краем. Под ударом оказались также Белгородская и Курская области.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения украинских морских дронов вертолетами морской авиации Черноморского флота.
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