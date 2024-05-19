В США заявили о нежелании «последних украинцев» воевать
Экс-разведчик Риттер: последние украинцы не хотят воевать, вопреки воле Киева
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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ВСУ продолжают нести потери на фронте. Однако киевский режим и западные политики говорят о намерении идти в бой «до последнего украинца».
«Последние украинцы» не хотят воевать «до последнего украинца», вопреки готовности президента Незалежной Владимира Зеленского и странам Запада. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.
«Несмотря на то, что Зеленский и Запад, похоже, готовы сражаться до последнего украинца, последние украинцы не хотят умирать», — сказал он.
Как отметил Риттер, даже «самые фанатичные украинские» боевики в составе полка «Кракен»* и «Азова»* не хотят сражаться «до последнего украинца». Они на поле боя сдаются, отступают, ведь понимают: в этом конфликте невозможно победить. Число складывающих оружие украинских боевиков буде расти.
Киевский режим, уверен экс-разведчик, может мобилизовать сколько угодно людей, но обучить, вооружить и мотивировать не сможет их. При этом у ВСУ сохраняется серьезная проблема с личным составом, ведь украинские власти и командиры пускают в ход последние резервы.
Заявления о «войне до последнего украинца» делали не только Зеленский, но также и европейские политики, американские сенаторы и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако потери в итоге несут сами граждане Украине, а не те, кто говорит об этом.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как успехи России в Харьковской области отразились на всей зоне СВО. Бойцы РФ мощно продвигаются и освобождают пункт за пунктом.
* — признаны террористическими организациями и запрещены в РФ
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