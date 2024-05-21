«Это огромная афера»: как США обманывают Украину при поставках оружия

Основатель Blackwater заявил о передаче американцами Украине устаревшего оружия
Фото: www.globallookpress.com / Ferhat Bouda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Какую схему придумали в Пентагоне?
США поставляют Украине устаревшее оружие, которое не поможет украинской армии изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону.
Как утверждает Принс, оружие, изготовленное десять лет назад, сейчас стоит «в четыре-пять раз больше». Это говорит о том, что военные поставки Киеву — «огромная афера, оплаченная Пентагоном».
При этом деньги, по словам основателя Blackwater, получают пять крупных оборонных подрядчиков США. В свою очередь правительство во главе с Джо Байденом ошибочно полагает, что американское оружие поможет спасти ситуацию, отметил Принс.
«Это (поставки устаревшего оружия — Прим. ред.) не меняет исход боев», — подчеркнул он.
По словам основателя ЧВК, Россия сможет добиться «абсолютного унижения Запада», когда украинские силы не смогут ничего противопоставить российской армии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готов продолжать военную поддержку киевского режима, однако без возможности производить современное оружие предпочтение отдается устаревшим запасам.
Например, Франция намерена передать Украине ракеты класса «земля-воздух» и сотни единиц бронетехники, которые хранились на складах около 40 лет.
- 21 мая
- Шольц раскритиковал план НАТО по созданию бесполетной зоны на западе Украины
- 21 мая
- Раскол режима? В Раде две фракции заблокировали трибуну и сорвали заседание
- 21 мая
- «Выставила себя посмешищем»: в Швейцарии начали понимать истинный смысл саммита по Украине
- 21 мая
- Цель поражена! Колесный дрон «Лягушка» уничтожил пулеметный расчет ВСУ
- 21 мая
- На Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы
- 21 мая
- «Просто ждем»: в ООН не ответили, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России
- 21 мая
- Зеленский о своем сроке президентства: «Мои пять лет еще не закончились»
- 21 мая
- «Ключевой момент»: в США признали передачу оружия Украине для ударов по Крыму
- 21 мая
- «Истерично требовал»: Лавров о просьбах Зеленского поддержать его «формулу мира»
- 21 мая
- Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Читайте также
47%
-0.24 98.30
-0.28
Нашли ошибку?