Ситуация накаляется. На Украине прошли акции неповиновения военкомам
В Николаевской области на Украине прошли акции неповиновения военкомам
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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Ужесточение мобилизации уже дает свои плоды, только не в том ключе, на который рассчитывал киевский режим.
В Николаевской области на Украине прошли массовые акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов. — Прим. ред.). Об этом рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на источники.
По словам Барбашова, местные жители просто не пропустили служащих ТЦК в свое село. Он указал, что сложившаяся ситуация говорит о том, что в населенном пункте просто не осталось мужчин, поскольку их попросту отправили на фронт. Теперь же в селе работать некому, что сказывается на сельском хозяйстве.
Барбашов добавил, что во многих городах Украины сейчас на улицах можно встретить в большей степени только женщин, инвалидов. И, конечно, сотрудников военкоматов, которые выискивают мужчин для мобилизации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Украины обязало работодателей доставлять своих работников призывного возраста в военкоматы.
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