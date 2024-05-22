Ситуация накаляется. На Украине прошли акции неповиновения военкомам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

В Николаевской области на Украине прошли акции неповиновения военкомам

Ситуация накаляется. На Украине прошли акции неповиновения военкомам

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Ужесточение мобилизации уже дает свои плоды, только не в том ключе, на который рассчитывал киевский режим.

В Николаевской области на Украине прошли массовые акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов. — Прим. ред.). Об этом рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на источники.

По словам Барбашова, местные жители просто не пропустили служащих ТЦК в свое село. Он указал, что сложившаяся ситуация говорит о том, что в населенном пункте просто не осталось мужчин, поскольку их попросту отправили на фронт. Теперь же в селе работать некому, что сказывается на сельском хозяйстве.

Барбашов добавил, что во многих городах Украины сейчас на улицах можно встретить в большей степени только женщин, инвалидов. И, конечно, сотрудников военкоматов, которые выискивают мужчин для мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Украины обязало работодателей доставлять своих работников призывного возраста в военкоматы.

Тема:
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