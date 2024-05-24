ПВО сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два дрона ВСУ в Белгородской области
Минобороны рассказали об отражении очередной атаки националистов.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили минувшей ночью очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
Как сообщили в Минобороны, были сбиты три ракеты ATACMS над Крымом, а также два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, силы ПВО сбили беспилотник в Елабужском районе Татарстана.
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