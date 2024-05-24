Окраины Клещеевки после боев сняли с высоты птичьего полета

Населенный пункт Клещеевка, находящийся в ДНР, показали с высоты птичьего полета после боев. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Видео сняли бойцы 88-й бригады армейского корпуса российской армии. На кадрах можно разглядеть обгоревшие деревья, выжженную траву и воронки от снарядов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.