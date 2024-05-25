Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона в Белгородской и Курской областях
О пресечении попытки атаки ВСУ рассказали в Минобороны.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
Как сообщили в Минобороны, в течение прошедшей ночи было уничтожено два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, а также перехвачен еще один дрон в Курской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ПВО сбила 24 мая три ракеты ATACMS над Крымом и два дрона ВСУ в Белгородской области
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