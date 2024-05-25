Двойной удар. Решение США и Китая по Украине загнали Зеленского в угол

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 99 0

Bloomberg: США и КНР идеей о мирном саммите нанесли двойной удар по Зеленскому

Двойной удар. Решение США и Китая по Украине загнали Зеленского в угол

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Планы лидера киевского режима с треском провалились.

Президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар: мирная инициатива Китая и Бразилии по украинскому конфликту, а также отказ главы Белого дома Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии поставили его буквально в тупик. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит», — говорится в сообщении.

Бразилия и Китай объявили о своей идее созвать альтернативную мирную конференцию с равноправным участием РФ и Украины накануне, 24 мая. В это же время стало известно, что Байден не поедет на саммит по украинскому вопросу.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приглашенным на «мирную» конференцию в Швейцарии необходимо знать о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения на удары киевского режима по территориям России.

Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Тема:
Спецоперация
25 мая
На Украине сообщили о прогремевшем взрыве в Чернигове
25 мая
Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности
25 мая
Украинский пленный признался, что ВСУ не хотели обороняться под Харьковом
25 мая
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников
25 мая
ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР
25 мая
«Мирная» конференция: Захарова ответила на призыв Столтенберга разрешить удары по РФ
25 мая
Командный пункт ВСУ исчез с лица земли после удара из «Искандера». Лучшее видео из зоны СВО
25 мая
Отважная работа расчетов гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО
25 мая
«Потребности нет»: в Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации
25 мая
Посол РФ призвал США прекратить продлевать «агонию прирученного режима» в Киеве
+21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
Время перемен: в какие годы жизни знаки зодиака могут изменить свою судьб...

Последние новости

15:52
Время перемен: в какие годы жизни знаки зодиака могут изменить свою судьбу
15:31
На Украине сообщили о прогремевшем взрыве в Чернигове
15:17
Москвичам пообещали аномальную жару на следующей неделе
14:56
Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности
14:38
Момент падения кровли школы на детей в Краснодаре попал на видео
14:27
Двойной удар. Решение США и Китая по Украине загнали Зеленского в угол

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Новый фит? Григорий Лепс рассказал о коллаборации с Егором Кридом
«Слушаем сто песен»: Олег Газманов рассказал о трудностях конкурса «Родники»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео