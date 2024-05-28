Российский «Град» застал ВСУ врасплох в ночи. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 133 0

Опубликованы кадры, как РСЗО «Град» уничтожает САУ Krab и живую силу ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по объектам противника.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ночное время суток атаковал противника, ликвидировав самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и живую силу украинских нацистов.

Артиллерийские расчеты «Западной» группировки войск в круглосуточном режиме работают по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разбить врага помогают беспилотники.

«Орлан» заметил вражескую технику и передал координаты пункту управления группировки войск. С помощью «Града» был нанесен удар точно в указанный квадрат. Одна из ракет ударила прямиком в самоходку Krab. Не поздоровилось и боевикам, которые находились в пределах квадрата.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
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