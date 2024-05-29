«Бомбил бы»: стало известно о планах Трампа на Россию и Китай

WP: Трамп на посту президента США был готов разбомбить Москву и Пекин
Фото: Reuters / Steven Hirsch
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Он часто обсуждает внешнюю политику Штатов на мероприятиях по сбору денежных средств.
Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на одном из мероприятий по сбору средств, что бомбил бы Москву в том случае, если бы Россия ввела свои войска на Украину во время его пребывания на посту лидера страны. Об этом сообщает The Washington Post.
«На одном мероприятии по сбору средств Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если Россия ввела бы войска на Украину, а Китай — на Тайвань», — говорится в публикации.
Отмечается, что Трамп часто обсуждает внешнюю политику Штатов на подобных мероприятиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР.
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