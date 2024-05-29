Два безэкипажных катера Украины уничтожены недалеко от Крыма

Противник был обнаружен на подходе к полуострову.

Морская авиация Черноморского флота уничтожила два безэкипажных катера ВМС Украины, которые приближались к Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, обнаружены и уничтожены украинские катеры были примерно в 11:00 по московскому времени. Они в этот момент находились в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.