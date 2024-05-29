Силы ПВО сбили МиГ-29, две авиабомбы Hammer и более 30 дронов ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Российские войска продолжают защищать регионы РФ от атак противника.

Силы ПВО сбили МиГ-29, две авиабомбы Hammer и более 30 дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer, более 30 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат,… две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ПВО сбили две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, а также девять ракет реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев заявил об уничтожении украинского беспилотника над городом Арамавир.

Тема:
Спецоперация
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