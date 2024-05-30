Минфин заявил о повышении пенсий военным

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 197 0

Выплаты проиндексируют на 5,1%.

Минфин заявил о повышении пенсий военным

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Пенсии военным пенсионерам в России будут проиндексированы на 5,1% 1 октября 2024 года, хотя ранее ожидалось, что повышение составит 4,5%. Решение было принято после получения уточненного прогноза по инфляции, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов во время заседания правительства, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Увеличение пенсий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 5,1%», — указывается в публикации.

Согласно его информации, ранее кабинет министров планировал индексировать военные пенсии на 4,5%, но, в связи, с уточненным прогнозом инфляции повысил ставки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, который уточняет права супругов погибших участников специальной военной операции (СВО) на получение пенсий. Потерявшая кормильца семья с детьми будет получать две пенсии одновременно — выплаты положены супруге и ребенку погибшего солдата.

Тема:
Спецоперация
31 мая
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS
31 мая
Китай не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине
31 мая
СМИ сообщают о взрывах в Киеве
31 мая
«Удар в спину Зеленскому»: Украина может лишиться обещанных Бельгией российских активов
31 мая
Армейская авиация ВКС России в деле. Лучшее видео из зоны СВО
31 мая
«Круглогодично высокий»: в Кремле оценили риск снижения турпотока на юг России
31 мая
Пентагон передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ
31 мая
ВС РФ выполнили «огневое прочесывание» на авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
31 мая
Целясь в людей: дрон ВСУ атаковал пассажирский микроавтобус под Белгородом
31 мая
Столетний ветеран ВОВ пожаловался Путину, что его не взяли добровольцем на СВО
+27° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
89.79
0.53 97.13
0.24
Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

Последние новости

12:42
Останется на улице? Чем кончится разбирательство театра Маяковского и Макогона
12:26
По факту теракта в «Крокусе» возбуждено еще одно уголовное дело
12:12
В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России
11:56
По запросу общества: налоговая выплата коснется четырех миллионов российских семей
11:42
Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
11:26
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
«Лети высоко»: Нижинская расплакалась из-за смерти Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео