Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам в трех областях

В Кировоградском, Днепропетровском и Ивано-Франковском регионах поражены цели.

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в трех регионах Украины. Об этом сообщил в своем личном блоге министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Энергообъекты оказались поражены в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По словам министра, на данный момент последствия уточняются.

Прежде, 31 мая в 16 областях Украины, а также в Киеве прогремело несколько взрывов после объявления воздушной тревоги.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием исключительно по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе об атаке на Крымский мост.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области начался пожар.