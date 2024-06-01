На Украине сообщили о повреждении двух тепловых электростанций
«Укргидроэнерго» заявило о критических повреждениях на двух ГЭС в ночь на 1 июня
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Оборудование было выведено из строя.
Ночью 1 июня на территории Украины были повреждены две тепловые электростанции. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в своем Telegram-канале.
В результате было серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над устранением последствий.
Прежде российские войска поразили энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепре.
- 1 июн
- ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине
- 1 июн
- Испытывается в зоне СВО: в России создали первый в мире робот-камикадзе
- 1 июн
- Огонь артиллерии: лучшее видео из зоны СВО
- 1 июн
- Истребители Су-34 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 1 июн
- Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам в трех областях
- 1 июн
- В США допускают, что дальность ударов их оружием по территории РФ увеличится
- 1 июн
- На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры под Винницей
- 1 июн
- В России приземлился борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ
- 1 июн
- Депутат Рады сообщил о направлении на Украину первых французских инструкторов
- 1 июн
- Усиление мобилизации? Украинских юношей отзывают из иностранных вузов
Читайте также
42%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?