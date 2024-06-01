На Украине сообщили о повреждении двух тепловых электростанций

Оборудование было выведено из строя.

Ночью 1 июня на территории Украины были повреждены две тепловые электростанции. Об этом сообщил украинский энергохолдинг «ДТЭК» в своем Telegram-канале.

В результате было серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над устранением последствий.

Прежде российские войска поразили энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепре.