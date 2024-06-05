Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области», — говорится в сообщении.

Российские бойцы отразили семь контратак противника, в результате ВСУ потеряли два танка и еще столько же два бронетранспортера М113, а также три автомобиля. Вместе с тем ликвидировано до 290 украинских боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки войска России поразили 155-миллимитровую гаубицу М777, 155-миллимитровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также две Д-20, три Д-30 и установку залпового огня «Град». Наши военные еще уничтожили склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Специальная военная операция

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной заявили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчет САУ «Акация» нанес удары по пехоте ВСУ и уничтожил склад боеприпасов.