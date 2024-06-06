Красный дракон вознесся над полями ПМЭФ-2024

За последние два года дружба между Россией и Китаем только окрепла. Что подтверждается на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В первый день перед участниками предстал красный дракон, который в Китае символизирует мудрость и знание. Он также приносит успех, в дом изобилие, престиж и удачу.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ.