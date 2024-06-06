Красный дракон вознесся над полями ПМЭФ-2024

Ярко-красный стенд только подчеркнул плотные экономические и бизнес-отношения между Россией и Китаем.
Фото: 5-tv.ru
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За последние два года дружба между Россией и Китаем только окрепла. Что подтверждается на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
В первый день перед участниками предстал красный дракон, который в Китае символизирует мудрость и знание. Он также приносит успех, в дом изобилие, престиж и удачу.
Как рассказывал ранее 5-tv.ru, нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ.
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