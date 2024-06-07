«Всего лишь инструмент»: в Совфеде рассказали о рисках цифрового рубля

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Зампред Совфеда Журавлев: рисков от введения цифрового рубля в РФ нет

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Там также сообщили, когда можно будет запускать его в полноценное использование.

Рисков от введения цифрового рубля в экономическую жизнь России нет. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев на стратегической сессии Фонда Росконгресс «Финансовый суверенитет и макроэкономика: практические шаги и стратегические цели» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Рисков от введения цифрового рубля нет. Есть поэтапность по введению в обиход и в нашу экономическую жизнь. <…> Это всего лишь инструмент, это всего лишь новая форма денег», — сообщил Журавлев.

По его словам, сейчас есть договоренность ставить лимиты по расчетам в цифровых рублях. Кроме того, на данный момент данные средства используются только между юридическими лицами.

Следующий шаг — наблюдение за тем, как можно будет использовать цифровой рубль в налоговых и бюджетных целях. По его словам, только после этого можно рассуждать о полном распространении новой валюты среди россиян.

Помимо этого, стране необходимо «запилотировать» некоторые направления использования цифрового рубля и посмотреть на их развитие в будущем. Только после этого можно будет запускать его в полноценное использование.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

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Тема:
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