Пушилин: армия России освободила более 60% территории ДНР
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уже больше половины региона избавилось от гнета киевского режима.
Больше половины (60%) территории Донецкой Народной Республики освободили Вооруженные силы России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«Освобождено более 60% республики, если брать в территориальном выражении. Но все равно еще ряд крупных городов остается в оккупации противника», — сказал он.
В частности, продолжил Пушилин, речь идет про Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд других населенных пунктов. В то же время есть четкое понимание, что их нужно освободить в рамках конституционных границ ДНР. По словам Пушилина, именно «так и должно происходить».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили село Рыжевка на границе с Курской областью. Борьба за населенный пункт продолжалась три дня.
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