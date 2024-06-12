«Искандеры» разбили пусковые установки и С-300 ВСУ в Полтавской области
Министерство обороны РФ показало эпичные кадры.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Украинский ЗРК С-300ПТ был уничтожен ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщило Министерство обороны РФ с соответствующим видеоматериалом.
Вражеский объект расположен в районе Полтавской области вблизи населенного пункта Полывяное.
«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение двух пусковых установок, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления», — сообщили в МО РФ.
Помимо основных ударов сработала также вторичная детонация. Подтверждение этому есть на предоставленных видеокадрах.
Военные России наносят удары только по объектам, которые представляют угрозу безопасности. Территории, которые населены мирными жителями всегда остаются неприкосновенными.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпера из Грузии за наемничество.
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