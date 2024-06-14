Штурмовики Су-25 в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз штурмовики Су-25 Военно-космических сил России выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Как рассказал летчик штурмовика, экипажи получили задание. На его выполнение полетели парой. Достигнув цели, был нанесен удар по «опорникам» противника. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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