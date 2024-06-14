Путин назвал число находящихся в зоне СВО российских бойцов

Глава государства пообщался с участниками президентской программы «Время Героев».

В зоне спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время Героев».

«Программа „Время Героев“ включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тысяч человек», — сказал глава государства.

Цель президентской программы «Время Героев» — подготовка высококвалифицированных компетентных управленцев из числа участников спецоперации для последующего выдвижения на руководящие должности в системе госуправления.

Известно, что в первом этапе программы обучение начали 83 участника спецоперации. Их отобрали более чем из 40 тысяч желающих.

При отборе учитывалось наличие управленческого опыта и потенциала, заслуги и проявленный в ходе боевых действий героизм. На всех участников этапа приходится 250 наград. Среди них 20 Героев России и 64 кавалера Ордена Мужества.

Особо отмечалось, что участие в программе — это не поощрение и не награда, а отбор самых способных конкурсантов для подготовки на управленческие должности. Обучение первого потока в рамках программы «Время Героев» стартовало 27 мая.

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