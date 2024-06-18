«Аквариум акул»: продюсер раскрыл настоящую причину скандала Баскова и Бузовой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 445 0

Продюсер Дворцов: Басков устроил конфликт с Бузовой из-за зависти

«Аквариум акул»: продюсер раскрыл настоящую причину скандала Баскова и Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Какая кошка пробежала между популярными артистами?

Причиной разгоревшегося скандала между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой является банальная зависть. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с изданием «Страсти».

По его мнению, артист может завидовать молодой исполнительнице из-за ее популярности и успеха.

«Оля — молодая, сексуальная, шикарная. Как певица, как проект, она сейчас лидирует в российском шоу-бизнесе, является номером один. Это факт. У Коли Баскова банальная зависть, конкуренция. Попытался ли Басков пропиариться за счет Бузовой? Я думаю, что да, в любом случае, шоу-бизнес — это такой аквариум акул, в котором все друг друга едят, хайпуют», — считает продюсер.

Дворцов также отмечает, что Баскову все-таки не следовало прилюдно критиковать коллегу, а свою личную неприязнь он мог высказать без камер. По словам продюсера, подобная провокация вполне вписывает в попытку пропиариться за счет Бузовой, которая, как он считает, сегодня намного популярнее и востребованнее музыканта «старой школы».

Конфликт между артистами произошел на вручении «Премии МУЗ-ТВ 2024», где Басков был одним из ведущих. Бузова пришла на сцену в сияющем наряде, а артист припомнил ей инцидент с откровенным образом на выступлении в День защиты детей в Уфе. А уже после мероприятия Басков сравнил пение Бузовой с криком козы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети Баскова.

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