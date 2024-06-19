Украинские боевики обстреляли Донецк: снаряд попал в остановку с людьми
Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
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Есть погибшие и раненые.
Два человека погибли при обстреле Петровского района Донецка. Еще двое, в том числе подросток, получили тяжелые ранения. Люди стояли на остановке, когда прилетел украинский снаряд. Водитель автобуса забрал раненых и отвез в больницу.
Только за текущий день Донецк обстреляли не менее 12 раз. Боевики выпустили по городу более 20 боеприпасов, в том числе — кассетных.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела. Из-под были спасены семь человек. ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске 7 июня.
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