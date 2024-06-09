В Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела: из-под завалов спасли семь человек

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

В Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела, спасены семь человек

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В результате удара ВСУ 7 июня обрушился подъезд жилого дома.

На месте частично разрушенного после обстрела ВСУ жилого дома в Луганске завершили аварийно-спасательные работы. Специалистам удалось спасти из-под завалов семь человек. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — говорится в сообщении.

В операции было задействовано 68 специалистов и десять единиц техники.

ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Он был нанесен целенаправленно по жилым кварталам города. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные США, ранее отметили в Минобороны РФ.

Согласно последним данным, около 60 человек пострадали, еще шесть погибли.

В Луганске после ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасателям удалось найти и отдать хозяевам рыжего кота по кличке Дамир из-под завалов разрушенного дома в Луганске.

Тема:
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