В Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела: из-под завалов спасли семь человек
В Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела, спасены семь человек
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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В результате удара ВСУ 7 июня обрушился подъезд жилого дома.
На месте частично разрушенного после обстрела ВСУ жилого дома в Луганске завершили аварийно-спасательные работы. Специалистам удалось спасти из-под завалов семь человек. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
«В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — говорится в сообщении.
В операции было задействовано 68 специалистов и десять единиц техники.
ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Он был нанесен целенаправленно по жилым кварталам города. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные США, ранее отметили в Минобороны РФ.
Согласно последним данным, около 60 человек пострадали, еще шесть погибли.
В Луганске после ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасателям удалось найти и отдать хозяевам рыжего кота по кличке Дамир из-под завалов разрушенного дома в Луганске.
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