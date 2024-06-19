Смерчи в Москве: МЧС предупредило о серьезной непогоде 20 июня

По Москве объявлен риск формирования смерчей. Столицу накроет мощный циклон, самый пик непогоды ожидается в четверг, 20 июня, с 12:00 до 17:00. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного отделения ГУ МЧС РФ.

«С 3:00 до 22:00 20 июня местами ожидаются гроза, сильный ливень, град… шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 м/с. С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС напоминает, что смерч — это сильный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, со скоростью вращения воздуха внутри до 100 м/сек. Зачастую смерчи образуются в грозовых облаках и могут действовать до нескольких часов. Это природное явление обладает разрушительной силой.

В ведомстве просят соблюдать крайнюю осторожность.

Ранее 5-tv.ru писал, о так называемом «смерче-убийце», который наблюдали у берегов Италии.