«Кардинальное изменение»: чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 6 261 0

Вильфанд: в Москве в ближайшие дни будет солнечная погода

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Проливной дождь и ураган застали сегодня жителей столицы врасплох. А что будет завтра?

Температура в Москве к пятнице, 22 июня, повысится до плюс 24 градусов, осадков не ожидается. Такая погода сохранится и в выходные, 23 и 24 июня. Об этом 5-tv.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако в четверг, 21 июня, не стоит ожидать резкого потепления после проливного дождя. Температура воздуха в этот день понизится к вечеру до плюс 14-16 градусов. К этому времени осадки существенно уменьшатся. Ночью температура может упасть и вовсе до плюс девяти градусов.

«Воздух будет перемещаться уже не с юго-запада и не с юга, а с запада. Ночью уже с севера-запада, а потом с севера. Это означает кардинальное изменение погоды», — отметил Вильфанд.

Осадки прекратятся уже к пятнице, 22 июня. Уже во второй половине дня ожидается солнечная погода, а дневная температура воздуха будет находиться в диапазоне от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Ночью столбики термометра понизится до +14, а затем и до девяти градусов. В выходные будет наблюдаться точно такая же ситуация.

Ранее 5-tv.ru писал про ураган «Эдгар», который пришел в столицу 20 июня.

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