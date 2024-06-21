ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным объектам Украины

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Поражены были в том числе электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий по производству оружия.

Фото, видео: Zuma\TASS; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, военные наносили удары в период с 15 по 21 июня, применив высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.

«Поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские артиллеристы громят позиции ВСУ.

Тема:
Спецоперация
21 июн
«Самая реалистичная основа»: Лавров о предложении Путина по миру на Украине
21 июн
«Разрушительная сила»: на Западе пришли в ужас от российских авиабомб ФАБ-3000
21 июн
Песков: Россия пойдет до конца в достижении целей спецоперации
21 июн
«Едет в сторону войны»: Орбан об организации миссии НАТО на Украине
21 июн
Огонь, еще огонь! Как российские артиллеристы громят позиции ВСУ
21 июн
«Далеко не манна небесная»: помогут ли Украине американские F-16
21 июн
Силы ПВО уничтожили за ночь 114 дронов ВСУ над регионами России
21 июн
Зенитчики прикрыли мотострелков от беспилотников ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
21 июн
Российский истребитель уничтожил беспилотник ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
21 июн
Краснодарский край подвергся атаке беспилотников ВСУ
+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

18:29
Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон
18:23
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
18:11
«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево
18:01
Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей
17:49
«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России
17:35
Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Сейчас читают

Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака