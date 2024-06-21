«Разрушительная сила»: на Западе пришли в ужас от российских авиабомб ФАБ-3000

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 155 0

Fосus: российская авиабомба ФАБ-3000 обладает разрушительной силой

«Разрушительная сила»: на Западе пришли в ужас от российских авиабомб ФАБ-3000

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Спецоперация

При этом это не самый мощный снаряд, находящийся в арсенале летчиков армии России.

Российская авиабомба ФАБ-3000 способна нанести серьезный ущерб противнику. Об этом пишет немецкое издание Focus, обратив внимание на характеристики мощного снаряда армии России.

«Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб», — отметили журналисты.

Авиабомба ФАБ-3000, как сказано в публикации СМИ, является одной из самых тяжелых. При этом применяется она достаточно редко, поскольку требует тщательной материально-технической подготовки, заключили в материале.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов между тем в беседе с «Известиями» отметил, что ФАБ-3000 — не самая мощная авиабомба, которая есть в арсенале летчиков армии России. Эксперт назвал ФАБ-9000 «крайне мощной бомбой», которую так же, как и ФАБ-3000, применяли в ходе спецоперации на Украине.

«Она (ФАБ-3000 — Прим. ред.) применяется для того, чтобы нанести серьезное поражение крупным инфраструктурным военным объектам, допустим, зданию, где находятся военнослужащие или какие-то боекомплекты, это могут быть блиндажи или сеть подземных коммуникаций противника. Это нужно, чтобы наносить максимальный урон линии обороны, которую сейчас формируют ВСУ», — пояснил Михайлов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Поражены были в том числе электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий по производству оружия.

Тема:
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