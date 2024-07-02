Минобороны: конфискованное у россиян оружие будут отправлять на СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Сейчас изъятые и сданные добровольно боеприпасы по закону подлежат уничтожению.

Минобороны: конфискованное у россиян оружие будут отправлять на СВО

Фото: Соловьев Андрей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Конфискованное у граждан России оружие будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий использование конфискованного оружия и патронов представителями Минобороны и Росгвардии, а также отправку таких боеприпасов и оружия в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что конфискованное оружие по большей части исправно и годится для повторного использования государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач.

Также уточняется, что сейчас конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению Росгвардией, согласно законодательству.

В Минобороны подчеркнули, что инициатива о передаче конфискованного оружия в зону СВО обсуждалась с главой военного ведомства Андреем Белоусовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВМФ России пополнится судами с самым современным оборудованием, созданным с учетом боевого опыта, который российские военные приобретают в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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